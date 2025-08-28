Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir otele düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri olduğu belirtilen 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otelde maddi hasar meydana geldi. Yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerle birlikte saldırıda kullanılan araç ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Şanlıurfa'da bir otele düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri olduğu öne sürülen 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Sarayönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişiler plakası öğrenilemeyen bir araçla cadde üzerinde bulunan bir otelin önüne gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ölen veya yaralanan olmazken otelde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri bölgede inceleme çalışması başlattı.

8 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucunda, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda saldırıda kullanılan araç ile bir adet pompalı tüfek de ele geçirildi.

Adliyeye sevk edildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

