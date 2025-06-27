Şanlıurfa'da Silahla Vurulmuş Ceset Bulundu

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Viranşehir ilçesinde hayvan pazarı yakınlarında bulunan 25 yaşındaki İbrahim Halil Yıldız'ın cesedi, silahla vurulma sonucu ölmüş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahla vurulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi'ndeki hayvan pazarı yakınlarında yaşandı. Yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden sağlık ve polis ekipleri, yerde yatan kişinin İbrahim Halil Yıldız'ın (25) olduğunu ve silahla vurulma sonucu öldüğünü tespit etti. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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