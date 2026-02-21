Haberler

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen şüphelilere yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca şarjörü ve 216 mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
