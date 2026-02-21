Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen şüphelilere yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca şarjörü ve 216 mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı