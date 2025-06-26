Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Gözaltı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ve Siverek ilçelerinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele" kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleriyle birlikte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Şüpheli şahısların araçlarında, evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca şarjörü, 7 adet av tüfeği şarjörü, 128 adet çeşitli çap ve özellikte fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, il genelinde yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ŞANLIURFA