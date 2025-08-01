Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Neyse ki yangında yaralanan olmadı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi Yeşiloğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada motor kısmından yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içerisinde motor bölümü alevlere teslim oldu. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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