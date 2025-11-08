Haberler

Şanlıurfa'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki Ahmet Akpolat öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Hilvan yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle otomobilde bulunan Ahmet Akpolat, Mehmet Akpolat ve Ali Abak, yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Ahmet Akpolat, hayatını kaybetti. Akpolat'ın cenazesinin otopsi işlemleri için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Yaralanan Mehmet Akpolat ve Ali Abak'ın tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
