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Şanlıurfa'da Rüşvet Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Operasyon, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik yapıldı.

Şanlıurfa'da araç muayene istasyonuna rüşvet operasyonunda 7 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde araç muayene istasyonuna düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Siverek ilçesinde TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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