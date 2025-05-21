Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Gözaltı
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Birecik ve Siverek'te gerçekleştirdiği yol kontrol uygulamalarında ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele" kapsamında, Birecik ve Siverek ilçelerinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarında ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Birecik ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü ve 57 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadeleye yönelik operasyonel faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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