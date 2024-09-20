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Şanlıurfa'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, park halindeki bir Toyota marka otomobil elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, park halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. Feridun Dağdeviren'e ait 27 YA 595 plakalı Toyota marka otomobil, park halindeyken bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın sonrası alev alev yandı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri araç yangınına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa

Karaköprü Şanlıurfa Otomobil 3-sayfa İtfaiye

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