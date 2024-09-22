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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, otomobildeki Emrullah Yıldız ağır yaralandı. Olay, saldırganların kaçmasının ardından polisin çalışma başlatmasıyla devam ediyor.

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı kamerada: 1 ağır yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı saniye saniye kameraya yansıdı. Saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Başka bir araçtan inen şahıslar, 06 BJ 5128 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda otomobil içinde bulunan Emrullah Yıldız yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırı anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerine giden polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER ZENCİRCİ - 3.Sayfa

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