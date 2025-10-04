Haberler

Şanlıurfa'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen kazada, 22 yaşındaki sürücü Şiyar Yıldız'ın kullandığı otomobil, üst geçidin merdivenlerine çarparak takla attı. Kazada yaralanan Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da otomobilin üst geçidin merdivenlerine çarpması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yaşandı. Şiyar Yıldız'ın (22) kullandığı 34 JR 2536 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu üst geçidin merdivenlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobilden yola savrulan Yıldız yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şiyar Yıldız, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binası'nda, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cesedi, morga kaldırıldı.

Feci kaza kamerada

Yaşanan feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobilin parçalarının etrafa saçıldığı ve araçtan fırlayan sürücünün yola savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor

Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşın isyanı sonuç verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı

Kan donduran şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.