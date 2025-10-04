Şanlıurfa'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin üst geçidin merdivenlerine çarpması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yaşandı. Şiyar Yıldız'ın (22) kullandığı 34 JR 2536 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu üst geçidin merdivenlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobilden yola savrulan Yıldız yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şiyar Yıldız, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binası'nda, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cesedi, morga kaldırıldı.

Feci kaza kamerada

Yaşanan feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobilin parçalarının etrafa saçıldığı ve araçtan fırlayan sürücünün yola savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA