Şanlıurfa'da otomobil takla atarak şarampole devrildi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı Koyunluca ile Tanınmış mahalleleri arasındaki yolda, sürücüsü belirlenemeyen 32 ADD 384 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarından inerek yardıma koştu. Vatandaşlar tarafından hafif yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemi alınırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ŞANLIURFA