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Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, 200 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, bölgede top oynayan çocuklar da büyük bir tehlike atlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da yaklaşık 200 metrelik şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anında bölgede top oynayan çocuklar da büyük tehlike atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yer alan Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde yaşandı. Bedir K.'nin kullandığı 01 DY 025 plakalı Nissan marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarparak kopartan otomobil, taklalar atarak yaklaşık 200 metrelik şarampolden aşağı uçtu.

Çocuklar büyük tehlike atlattı

Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yapay toprak kanalın içerisinde ters dönen otomobilin sürücüsünü çıkartarak ambulansla hastaneye götürdü. Kaza anında bölgede top oynayan çocukların da büyük bir tehlike atlattıkları öğrenildi. Taklalar atan otomobilin top oynayan çocuklara ulaşmadan toprak kanala takılarak durduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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