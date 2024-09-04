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Şanlıurfa'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobil ile elektrikli bisiklettin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 63 AIK 229 plakalı otomobil, elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada bisiklette bulunan Selim Şahap ve Muhammet Hanif Mermerdaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selim Şahap, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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