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Ormanlık alandaki yangın söndürüldü

Ormanlık alandaki yangın söndürüldü
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Küçükalanlı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Ormanlık alandaki çalılar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yayılmadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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