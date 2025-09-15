Haberler

Şanlıurfa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, alevler yayılmadan yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Batman'daki vahşetin nedeni belli oldu! Çoluk çocuk demeden katlettiler

Çoluk çocuk demeden katlettiler! İşte Batman'daki vahşetin nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.