Şanlıurfa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, alevler yayılmadan yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA