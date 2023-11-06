Şanlıurfa'da Muhtarın Cinsel İstismar Davası İkinci Kez Mahkemeye Sevk Edildi

ŞANLIURFA'da 2 yıl boyunca Zeynep K. (14) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla muhtarlık görevinden alınarak gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen ancak serbet bırakılan N.Y (69), ikinci kez tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme N.Y hakkında kelepçeli ev hapsi kararı verirken, kız çocuğunun annesi Zehra K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

?23 Ekim'de Direkli Mahallesi'nde oturan ve maddi durumu iyi olmadığı için ortaokuldan ayrılan Zeynep K., arkadaşı Zehra S., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek, 2021 yılından bu yana 'köy ağası' olarak tanınan muhtar Nihat Y. tarafından cinsel tacize maruz kaldığını söyledi. Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) psikolog ve pedagog eşliğinde ifadesi alınan Zeynep K., 2021 yılında başlayan istismarın iki yıl boyunca her hafta yaşandığını ve bu durumun bir ay öncesine kadar da devam ettiğini söyledi. Zeynep K., yaşadığı bu durumu annesi Zehra K.'ya belirtmesine rağmen her defasında bu suçlamadan vazgeçirildiğini söyledi.

Muhtar Nihat Y., ile kızın annesi Zehra K. 26 Ekim'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Zehra K. ile Nihat Y. suçlamaları reddetti. Nihat Y., kız çocuğuyla bir ilişkisinin olmadığını annesi Zehra K. ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine nöbetçi hakim, şüpheli Nihat Y.'yi ve adli kontrol şartıyla; anneyi de serbest bıraktı.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti sonrası muhtarlık görevinden alınan Nihat Y. daha sonra sağlık sorunlarını gerekçe göstererek hastaneye yattı .24 saat polis eşliğinde hastane odasında tedavisi yapılan Nihat Y., bugün taburcu oldu. Yaşanan olayı polis merkezinde öğrenen mağdur kız çocuğunun babası Ömer Kaya ise kendisinin inşaatlarda çalıştığını, kızının başına gelen olayı yeni öğrendiğini belirterek bu nedenle Nihat Y.'den şikayetçi oldu. Başsavcılığın itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınarak tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Nihat Y., elektronik ayak kelepçeli olarak ev hapsi cezasına çarptırıldı. Kız çocuğunun annesi Zehra K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinsel istismara uğradığı belirtilen kız çocuğu ise şikayeti sonrasında devlet korumasına alınmıştı.