Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Facianın Eşiğinden Dönüldü

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde motosiklet kazasında sürücü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve kaldırımlarda yürüyen çocuklar son anda kurtuldu.

Şanlıurfa'da motosiklet kazasında facianın eşiğinden dönüldü

Kaza anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hilvan ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi Gölcük yolunda meydana geldi. İddiaya göre, İshak B. yönetimindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak savruldu. Kazada sürücü İshak B. hafif şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Yaşanan kazada, kaldırımda yürüyen çocukların son anda kurtulmaları ve kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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