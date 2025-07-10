Şanlıurfa'da MİT Kılığında Dolandırıcılık Yapan İki Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da MİT Kılığında Dolandırıcılık Yapan İki Zanlı Tutuklandı
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Şanlıurfa'da, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Müdürlüğü mensubu olarak tanıtan 2 zanlı dolandırıcılıktan tutuklandı. Yapılan operasyonda ele geçirilen sahte belgeler ve mühimmat dikkat çekti.

Şanlıurfa'da, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Müdürlüğü mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonda, kendilerini MİT mensubu ve komiser olarak tanıtan 2 şüpheli belirlendi. İrtibata geçtikleri kişilerden şantaj-baskı kurarak maddi menfaat temin ettikleri tespit edilen Y.Ö. ve M.F.K. kent merkezi ile Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat ve sahte belgeler ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, dolandırıcılık suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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