Plastik kutularda 21 cenin bulundu

Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı'nda vatandaşlar tarafından bulunan bir bidonun içindeki plastik kutularda 21 cenin olduğu tespit edildi. Polis, kutular üzerindeki hastane ve doktor isimlerinden yola çıkarak soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da mezarlıkta bir bidonun içerisindeki plastik kutularda 21 cenin bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Yeni Asri mezarlıkta yaşandı. Mezarlıkta dolaşan vatandaşlar, plastik bir bidon gördü. Bidonun içine bakan vatandaşlar, onlarca plastik kutu olduğunu fark etti. Beton bir menfez duvarın üstündeki bidonu aşağı iten vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Bidonun içerisindeki plastik kutularda 21 tane cenin olduğu görüldü. Yaşanan olay sonrası emniyet ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ceninlerin kim tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışma başlatırken, kutuların üzerinde hastane ve doktor isimlerinin de yazılı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
