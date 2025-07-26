Şanlıurfa'da Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaköprü'de bir binanın 6. katında mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı ve doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'da 6 katlı bir binanın en son katında mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde, bir binanın 6'ncı kattında mahsur kalan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveni yardımıyla 6'ncı katta mahsur kalan güvercini kurtardı. Kurtarılarak aşağı indirilen güvercin su verilerek doğaya bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu

Örgüt elebaşı yakalandı, milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...

Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.