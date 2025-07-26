Şanlıurfa'da Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Şanlıurfa'da 6 katlı bir binanın en son katında mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde, bir binanın 6'ncı kattında mahsur kalan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveni yardımıyla 6'ncı katta mahsur kalan güvercini kurtardı. Kurtarılarak aşağı indirilen güvercin su verilerek doğaya bırakıldı. - ŞANLIURFA