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Şanlıurfa'da Kuaförde Cinayet

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, tıraş olmak için gittiği kuaförde 38 yaşındaki Abdulkadir Doğan, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da cinayet: Tıraş olmaya gittiği kuaförde öldürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 38 yaşındaki şahıs, tıraş olmak için gittiği kuaförde silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 38 yaşındaki Abdulkadir Doğan, tıraş olmak için kuaföre gitti. Doğan, tıraş olmak üzereyken kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Yaşanan saldırı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da Kuaförde Cinayet
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN - 3.Sayfa
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