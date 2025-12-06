İşyeri önündeki koşu bandı çalındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir işyeri önünde bulunan koşu bandının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece geç saatlerde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 1598'inci caddede bulunan bir işyeri önünde yaşandı. İddiaya göre, ikinci el ev eşyası satışı yapan bir spot mağazasının önünde bulunan koşu bandını gözüne kestiren 2 hırsız, gecenin sessizliğinden faydalanarak saniyeler içinde çaldı.

Koşu bandının çalınma anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlılardan birinin önce keşif yaptığı, ardından diğer şüpheliyle birlikte gelerek koşu bandını kaldırıp götürdüğü görüldü. Hırsızların rahat tavırları ise pes dedirtti. İşyeri sahibi Mehmet Emin Büyükturan, sabah dükkanı açtığında koşu bandının yerinde olmadığını fark ederek güvenlik kamerasını inceledi. Görüntüleri izleyen Büyükturan, durumun hırsızlık olduğunu anlayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükturan, hırsızların yakalanmasını istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA