Haberler

İşyeri önündeki koşu bandı çalındı

İşyeri önündeki koşu bandı çalındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir işyerinin önünde bulunan koşu bandı, iki hırsız tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir işyeri önünde bulunan koşu bandının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece geç saatlerde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 1598'inci caddede bulunan bir işyeri önünde yaşandı. İddiaya göre, ikinci el ev eşyası satışı yapan bir spot mağazasının önünde bulunan koşu bandını gözüne kestiren 2 hırsız, gecenin sessizliğinden faydalanarak saniyeler içinde çaldı.

Koşu bandının çalınma anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlılardan birinin önce keşif yaptığı, ardından diğer şüpheliyle birlikte gelerek koşu bandını kaldırıp götürdüğü görüldü. Hırsızların rahat tavırları ise pes dedirtti. İşyeri sahibi Mehmet Emin Büyükturan, sabah dükkanı açtığında koşu bandının yerinde olmadığını fark ederek güvenlik kamerasını inceledi. Görüntüleri izleyen Büyükturan, durumun hırsızlık olduğunu anlayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükturan, hırsızların yakalanmasını istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı

1 ay içinde 3 kez tutuklanmıştı! Sonu yine aynı oldu
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi

Vali, 2 bin 200 dönümlük arazideki dev projeyi iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.