Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...
Şanlıurfa'da aynı iş yerinde çalıştığı çırak tarafından makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ailesi, "Bugüne kadar hiç duyulmamış bir işkenceyle işlenen cinayeti gerçekleştirip adaletin elinden kurtulabileceğini zanneden fail ile çocuğumuzun pantolonunun temizlikçiler tarafından çöpe atıldığını beyan ederek delilleri yok etmeye çalışanlar hak ettiği cezayı alacaktır" açıklamasında bulundu.
- 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde makatına kompresörle hava basılması sonucu iç organları hasar görerek öldü.
- Olay, 14 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşti ve failin 20 yaşlarında olduğu iddia edildi.
- Aile, çocuğun pantolonunun hastanede çöpe atılarak delillerin yok edilmeye çalışıldığını belirtti.
Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basıldığı için hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ailesi olaydan sonra ilk açıklamayı yaptı. Aile, katil zan
Olay, 14 Kasım'da Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşlarında olan Habip A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
"ELLERİ, KOLLARI TUTULARAK..."
Kendirci ailesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bilindiği üzere 14.11.2025 günü ilçemiz Bozova'da, biricik oğlumuz Muhammed, eğitim gördüğü 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin staj öğrencisi olarak gönderildiği ve mobilyacılık eğitimi aldığı atölyede elleri kolları hareket etmeyecek şekilde tutularak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak atölye çalışanı ya da çalışanları tarafından kompresörle basınçlı hava verilmek suretiyle iç organları infilak ettirilip öldürülmüştür. İç organları işlevsiz bırakılan 15 yaşındaki yavrumuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiştir.
"DELİL YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR"
Bugüne kadar hiç görülmemiş ve duyulmamış böyle bir işkenceyle işlenen cinayeti gerçekleştirip adli makamları 'şaka yapmıştık' ifadesiyle yanlış bilgilendirip firar ederek adaletin elinden kurtulabileceğini zanneden fail ile çocuğumuzun ilk kaldırıldığı Bozova Enver Yıldırım Hastanesi'nde pantolonunun temizlikçiler tarafından çöpe atıldığını beyan ederek delilleri yok etmeye çalışanlar ve de bu cinayete doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tespit edilecek olan kim varsa hak ettiği cezayı alacaktır."