Şanlıurfa'da Kıyma Makinesine Sıkışan Vatandaş Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Kıyma Makinesine Sıkışan Vatandaş Kurtarıldı
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Şanlıurfa'da bir kişi, et kıyma makinesine elini kaptırarak hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri, makineyi keserek vatandaşı kurtardı.

Şanlıurfa'da bir vatandaş elini kaptırdığı kıyma makinesiyle birlikte götürüldüğü hastanede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde yaşandı. Etleri kıyma yapmak için makineye atan İsmail K. isimli vatandaş, elini makinenin helezonuna kaptırdı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, vatandaşı et kıyma makinesi ile birlikte Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri, demir kesme makası ile makineyi keserek vatandaşın elini kurtarmayı başardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, hastanede tedavi altına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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