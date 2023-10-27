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Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.H.Ç. ile 10 yıl hapis cezası bulunan A.K. yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.Ç. ile 10 yıl hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.

Hükümlüler yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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