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Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.H.Ç. ile 10 yıl hapis cezası bulunan A.K. yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.