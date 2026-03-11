Haberler

Şanlıurfa'da tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'da tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil tahliye kanalına devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda kontrolden çıkan otomobil tahliye kanalına devrildi, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen ve Akçakale istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Tahliye kanalının içine düşen otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü yoldan geçen sürücüler tarafından araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ardından ambulans ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

İran füzelerinden kaçacak yer kalmadı! Yatağını atan buraya sığındı
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

32 ülke birden anlaştı! Dev stok piyasaya sürülecek
Romanya, ABD'nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini kabul etti

Dolaylı yoldan olsa da savaşa bir ülke daha dahil oldu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'yı aratmıyor

Sen neymişsin be Uğurcan
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu