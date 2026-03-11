Şanlıurfa'da tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda kontrolden çıkan otomobil tahliye kanalına devrildi, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen ve Akçakale istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Tahliye kanalının içine düşen otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü yoldan geçen sürücüler tarafından araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ardından ambulans ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı