Şanlıurfa'da Kavga: 1 Ölü, 12 Yaralı

Sokak ortasında birbirlerine ateş ettiler, o anlar kamerada

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, gündüz vakti Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında boşanma ve alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri cadde üzerinde karşılaştı. Tartışmaya başlayan taraflar, kısa sürede kavga etti. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada İbrahim Kurt hayatını kaybederken 12 kişi ise yaralandı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden şahısların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, sonrasında ise elinde silah olan bir şahsın etrafa ateş etmesi yer aldı. Görüntülerde minibüsün içerisinde vurulan bir şansın da yakınları tarafından çıkartılarak yere uzatıldığı gözlendi.