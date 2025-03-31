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Şanlıurfa'da Kardeşlere Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'da bayram günü silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü

Bayram günü silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Karakoyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11 Nisan Fuar Caddesi üzerinde yürüyen Yusuf Aydoğdu ile kardeşi Yakup Aydoğdu (29), henüz kimliği belirlenemeyen zanlı veya zanlılarca silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yakup ve Yusuf Aydoğdu kardeşler sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da Kardeşlere Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - 3.Sayfa
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