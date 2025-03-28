Şanlıurfa'da kan donduran cinayet olayı çözüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yasak ilişki sonucu dünyaya gelen bebeği öldüren kadın ve erkek arkadaşı, 2 yıl sonra yakalandı. Şüphelilerin, öldürdükleri bebeği, iz bırakmamak için 105 kilometre uzaklıkta bulunan menfez kenarına bıraktıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Mart 2023 yılında Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Yol kenarındaki menfez içerisinde bir bebek cesedinin bulunması üzerine, olayın aydınlatılması maksadıyla Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat unsurları görevlendirildi.

Kan donduran cinayet 2 yıl sonra çözüldü

Yapılan kapsamlı ve teknik araştırmalar sonucunda, yabancı uyruklu bir kadın tarafından evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya gelen bebeğinin erkek arkadaşı ile birlikte öldürdüğü, iz bırakmamak ve kimsenin kendilerinden şüphelenmemesi için ikamet ettikleri bölgeden 105 km uzakta bulunan menfez kenarına bıraktıkları tespit edildi.

Olayın zanlıları tutuklandı

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayın şüphelileri B.M. ve H.M. isimli şahıslar, yapılan operasyonla yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.