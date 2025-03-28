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Şanlıurfa'da kan donduran cinayet çözüldü

Şanlıurfa'da kan donduran cinayet çözüldü
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen bebeği öldürüp, iz bırakmamak için 105 kilometre uzaklıkta bir menfezin kenarına bırakan kadın ve erkek arkadaşı, 2 yıl sonra yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat unsurları tarafından yapılan kapsamlı ve teknik araştırmalar sonucunda suçlulara ulaşıldı ve zanlılar, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yasak ilişki sonucu dünyaya gelen bebeği öldüren kadın ve erkek arkadaşı, 2 yıl sonra yakalandı. Şüphelilerin, öldürdükleri bebeği, iz bırakmamak için 105 kilometre uzaklıkta bulunan menfezin kenarına bıraktıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Mart 2023'te Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Yol kenarındaki menfez içerisinde bir bebek cesedinin bulunması üzerine, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat unsurları görevlendirildi.

Kan donduran cinayet 2 yıl sonra çözüldü

Yapılan kapsamlı ve teknik araştırmalar sonucunda, yabancı uyruklu bir kadının evlilik dışı ilişki sonucu doğurduğu bebeğini erkek arkadaşı ile birlikte öldürdüğü, iz bırakmamak ve kimsenin kendilerinden şüphelenmemesi için ikamet ettikleri bölgeden 105 kilometre uzakta bulunan menfez kenarına bıraktıkları tespit edildi.

Zanlılar tutuklandı

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayın zanlıları B.M. ve H.M. yapılan operasyonla yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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