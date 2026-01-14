Haberler

Şanlıurfa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ceylanpınar ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yaralıları kurtarırken, Ceylanpınar-Viranşehir yolu uzun süre trafiğe kapandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar- Viranşehir karayolu Beyazkule mevkiinde, Muhammet Şükrü A.'nın kullandığı 26 ALH 291 plakalı Mercedes marka otomobil ile Sıraç Abdulkerim A.'nın kullandığı 63 MB 6257 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. Kazada yaralanan sürücüler ile İbrahim K., Muhammed H., Salah El M., Zeki K. ve Abdurrahman H. ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan Muhammet Şükrü A., Zeki K. ve Abdurrahim H., Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Ceylanpınar-Viranşehir yolu uzun süre araç trafiğine kapandı. Jandarma ekipleri, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafiği kontrollü bir şekilde yeniden açtı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

Gazze'de yeni dönem resmen başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Galatasaray maçı öncesi Atletico'da ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı

Sosyal medyada canlı yayın yaparken, dehşet anlarını kaydetti
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı

Trabzonspor plakayı tersten yazdı
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Galatasaray maçı öncesi Atletico'da ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
'Geldi İsmet, gitti kısmet' sözleri Meclis'te kavga çıkardı

"Geldi İsmet, gitti kısmet" sözleri Meclis'te kavga çıkardı