Şanlıurfa'da Kaçak Ürünlere Büyük Darbe: Bir Buçuk Ton Bozulmuş Et Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Kaçak Ürünlere Büyük Darbe: Bir Buçuk Ton Bozulmuş Et Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol aramasında bir buçuk ton gümrük kaçağı bozulmuş et ile binlerce kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında halk sağlığını tehdit eden ürünlerin imhası için gerekli işlemler başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen şok yol aramasında, bir buçuk ton gümrük kaçağı bozulmuş et ile binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin yanı sıra hassas burunlu köpeklerin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada önemli miktarda kaçak ürüne el konuldu. Yapılan kontrollerde, bir buçuk ton gümrük kaçağı ve bozulmuş et, 18 şişe gümrük kaçağı viski, 635 adet gümrük kaçağı puro, 4 adet elektronik sigara, 7 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara, 35 kilogram gümrük kaçağı çay gibi çok sayıda ürün jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek muhafaza altına alındı. Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin imhası için gerekli işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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