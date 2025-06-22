Şanlıurfa'da Kaçak Motosiklet Operasyonu: 23 Araç Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Kaçak Motosiklet Operasyonu: 23 Araç Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, trafiğe çıkması sakıncalı 23 motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu hap bulundurmakta olan bir şahıs da gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde trafiğe çıkması sakıncalı 23 motosiklet ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde, 20 ekipten oluşan 50 personel ile motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada 1 adet hacizli yakalamalı, 1 adet trafikten men, 6 adet tescilsiz veya hurda, 10 adet şase ve motor bloğu kazıntılı, 5 adet çalıntı motosiklet olmak üzere, toplam 23 motosiklet ele geçirdi. Ayrıca 11 sürücüye idari para cezası uygulanırken 10 şüpheli şahıs hakkında ise, "Suç eşyasını satın almak" ve "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan E.A.A. (27) isimli şahsın üzerinde 49 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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