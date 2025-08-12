Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonu: Eski Osmanlı Silahı ve Birçok Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonu: Eski Osmanlı Silahı ve Birçok Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da jandarma ve emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, eski Osmanlı silahı ile birlikte birçok ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda aralarında aslan kafası motifli eski ahşap Osmanlı silahının da olduğu silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 adet aslan kafası motifli eski ahşap Osmanlı silahı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet silah üst kapağı, 2 adet şarjör, 32 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek, 8 adet desenli bıçak ve kılıç, çok sayıda değişik cinste tabanca parçası, silah tamir ve yapımında kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

