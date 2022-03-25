Alparslan Kuytul destekçileri Adana'dan sonra şimdi de Şanlıurfa'da izinsiz pankart asmaya çalıştı - Haberler

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Alparslan Kuytul destekçileri Adana'dan sonra şimdi de Şanlıurfa'da izinsiz pankart asmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alparslan Kuytul'un kurucusu olduğu Furkan Vakfı'nın üyeleri, tutuklu 8 gönüllüsü için Adana'da eylem yaptı. Aralarında Kuytul'un da yer aldığı gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylarda yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu. Bu olayın etkileri henüz dinmemişken Şanlıurfa'da Kuytul destekçilerinin izinsiz açtıkları pankart nedeniyle gerginlik yaşandı. Gergin anlar, grup üyelerinin bölgeden uzaklaştırılmasıyla son buldu.

Furkan Vakfı'nın geçtiğimiz günlerde Adana'da gerçekleştirmek istediği eyleme, polis tarafından müdahale edildi. Çıkan arbedede çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 50'ye yakın Furkan Vakfı üyesi de yaralandı. Olayın ardından sosyal medyada, polisin orantısız güç kullandığı yönünde görüşler paylaşıldı.

Şanlıurfa'da izinsiz göstericilerle zabıta arasında gerginlik

"ORANTISIZ GÜÇ KABUL EDİLEMEZ"

Konuya ilişkin dün akşam açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sert müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Orantısız güç kullanılması kabul edilemez. Bu şekilde müdahalede bulunanlarla ilgili soruşturma başlatıldı" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da orantısız güç kullanıldığını kabul edip konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Şanlıurfa'da izinsiz göstericilerle zabıta arasında gerginlik

İZİNSİZ PANKART ASILMASINA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bu gelişmelerden sonra bugün de Şanlıurfa'da Alparslan Kuytul destekçilerinin izinsiz açtıkları pankart nedeniyle gerginlik yaşandı. Şanlıurfa'nın birçok yerine konferansa davet pankartı asılınca zabıta ekipleri toplamak için harekete geçti. Asılan pankartları toplayan zabıta ekipleri, Şanlıurfa Ahmet Bahçıvan İş Merkezi alanında yine pankart açılınca, duruma müdahale etti. Zabıta ekipleri ile pankart açmaya çalışan grup arasında gergin anlar yaşandı. Kısa süreli gerginlik sonrası vatandaşların araya girmesiyle grup üyeleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Şanlıurfa'da izinsiz göstericilerle zabıta arasında gerginlik

Alparslan Kuytul destekçileri Adana'dan sonra şimdi de Şanlıurfa'da izinsiz pankart asmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alparslan Kuytul, Şanlıurfa, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (1)

Fakır:

devletin başına bir grup daha çıktı

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