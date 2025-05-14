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Şanlıurfa'da İnşaatta Düşme Olayı: 8 Çocuk Babası Demirci Ustası Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da İnşaatta Düşme Olayı: 8 Çocuk Babası Demirci Ustası Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'da inşaatın 7'nci katından düşen 48 yaşındaki demirci ustası Ramazan Akdemir, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Haliliye ilçesindeki adliye ek hizmet binası inşaatında meydana geldi. Akdemir'in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Şanlıurfa'da inşaatın 7'nci katından düşen 8 çocuk babası demirci ustası olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'ndeki adliye ek hizmet binası inşaatında yaşandı. İnşaatta demirci ustası olarak çalışan Ramazan Akdemir (48), dengesini kaybederek 7'nci kattan düştü. Üçüncü kattaki filenin de tutamadığı işçi, beton zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 8 çocuk babası işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Akdemir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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