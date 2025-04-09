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Şanlıurfa'da kanalda 1 gün arayla ikinci ceset

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Şanlıurfa'da bir gün arayla önce bir kadın cesedi bulundu, ardından aynı kanalda bir erkek cesedi daha tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da dün bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin ardından bugün de kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nden geçen sulama kanalında yaşandı. Kanalın kenarında yürüyen vatandaşlar, suyun içerisinde bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, sudaki cesedi çıkarttı.

DÜN DE AYNI KANALDA 1 KADIN CESEDİ BULUNMUŞTU

Olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan dün de aynı kanalın Tepedibi kırsal Mahallesi mevkiinde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunmuştu. Ekipler, her iki cesetle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da kanalda 1 gün arayla ikinci ceset
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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