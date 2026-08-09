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Şanlıurfa'da kafa kafaya çarpışma: 3 yaralı

Şanlıurfa'da kafa kafaya çarpışma: 3 yaralı
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Şanlıurfa’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik Tüneli çıkışında meydana geldi. Sürücü isimleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil, tünel çıkışında kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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