Şanlıurfa'da kafa kafaya çarpışma: 3 yaralı
Şanlıurfa’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik Tüneli çıkışında meydana geldi. Sürücü isimleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil, tünel çıkışında kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı