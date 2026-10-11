Şanlıurfa'da iki operasyonda 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da iki operasyonda 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iki ayrı operasyonunda, durdurulan iki araçta 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen iki ayrı operasyonda 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen analiz çalışmaları sonucunda iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda durdurulan iki araçta yapılan aramalarda toplam 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.
Uyuşturucu madde imal etme, ticaretini yapma ve nakletme suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.