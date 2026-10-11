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Şanlıurfa'da iki operasyonda 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iki ayrı operasyonunda, durdurulan iki araçta 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen iki ayrı operasyonda 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen analiz çalışmaları sonucunda iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda durdurulan iki araçta yapılan aramalarda toplam 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal etme, ticaretini yapma ve nakletme suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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