Şanlıurfa'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kimin tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Şeyhmus Herdem ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Herdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.