Haberler

Şanlıurfa'da Huzur Uygulaması: 74 Gözaltı ve Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Huzur Uygulaması: 74 Gözaltı ve Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da bin 357 personelin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında 16 binin üzerinde kişi kontrol edildi, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 74 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da bin 357 personelin katılımıyla düzenlenen kapsamlı huzur uygulamasında 16 binin üzerinde kişi kontrol edilirken, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamada 74 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da emniyet ve jandarma birimleri, kent genelinde kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya bin 357 personel katıldı. Dün akşam yapılan denetimlerde 16 bin 404 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 74 kişi gözaltına alındı. Uygulamada 5 bin 147 araç kontrol edilirken, 327 sürücüye trafik cezası kesildi ve 5 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfği ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.