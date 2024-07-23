Şanlıurfa'da hayvan otlatmak için evden çıkan kadının cesedi sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Köprülük kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre hayvanları otlatmak için evden çıkan Rahime Demirağı (39) isimli kadından haber alamayan yakınları çevrede arama yaptı. Yapılan aramada sulama kanalının kenarında kadına ait terlik ve baston bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden dalgıç polisler, kanalda arama yaparak kadının cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadının suya nasıl düştüğü ile ilgili araştırmalar devam ediyor. - ŞANLIURFA