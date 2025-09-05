Haberler

Şanlıurfa'da Halk Otobüsü Şoförüne Bıçaklı Saldırı: Zanlı Antalya'da Yakalandı

Şanlıurfa'da Halk Otobüsü Şoförüne Bıçaklı Saldırı: Zanlı Antalya'da Yakalandı
Şanlıurfa'da halk otobüsü şoförüne bıçakla saldıran zanlı, Antalya'da yakalandı. Olay, şoförün yolcu indirdiği sırada gerçekleşti. Yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da özel halk otobüsü şoförüne bıçakla saldıran zanlı, Antalya'da yakalandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde özel halk otobüsü şoförüne yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırı kameraya yansımıştı. Özel halk otobüsü şoförü Mehmet Kaymaz, durakta yolcu indirdiği sırada içerisinde 3 kişinin olduğu otomobille önü kesildi. Otomobilden inen şahıslardan biri Kaymaz'a bıçakla saldırdı. Şoför tarafındaki camdan bıçakla saldıran şahıs, sürücüyü kolundan bıçaklayarak gömleğini yırttı. Araçta bulunan Kaymaz'ın oğlu Sinan Kaymaz, babasını sürücü koltuğundan çekerek bıçak darbelerinden kurtarmaya çalıştı. Yaralı bir şekilde otobüsü sürerek olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü, ilerde bekleyen polislerin yanına gitti. Otobüsten inen sürücü, polislerden yardım istedi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde zanlının Antalya'ya kaçtığını belirleyen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışarak zanlıyı yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

