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Şanlıurfa'da 6 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da 6 Yıl 10 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.K., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, adli makamlarca tutuklandı.

Şanlıurfa'da, hakkında "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hükümlü İ.H.K.'nin Karaköprü ilçesinde olduğu belirlendi.

Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan İ.H.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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