Şanlıurfa'da işçi servisi ağaca çarptı: 7 yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da gizli buzlanma nedeniyle bir minibüs yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada 7 işçi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Şanlıurfa'da gizli buzlanma nedeniyle yolda çıkarak ağaca çarpan işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, Hilvan-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesinden Şanlıurfa'ya işçi taşıyan sürücüsü belirlenemeyen 63 RD 496 plakalı minibüs, gizli buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarparak duran minibüsteki 7 işçi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 7 yaralı, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, gizli buzlanma nedeniyle 1 kamyonet ile 2 otomobilin daha yoldan çıkarak refüje çarptığı görüldü. Otomobil sürücüleri yara almadan kurtuldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
