Şanlıurfa'da Genç Çift Silahla Ölü Bulundu

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 30 yaşındaki Sinan Ejder ve 27 yaşındaki eşi Kadriye Ejder evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Şanlıurfa'da 1 çocuk sahibi genç çift, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat işçisi olan 30 yaşındaki Sinan Ejder ile 27 yaşındaki eşi Kadriye Ejder'den haber alamayan yakınları, giriş kattaki evlerine gitti. Kapıyı açan yakınları çiftin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrol sonucu çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor

Sokağa şerit çeken polis ekipleri, olayı haber alıp gelen yakınlarını eve yaklaştırmadı. Cesetler, savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Silahla vuruldukları belirlenen çiftin cinayete mi kurban gittikleri yoksa aralarında yaşanan bir tartışmanın ardından mı gerçekleştiğiyle ilgili araştırma devam ediyor. Öte yandan çiftin 4 yaşındaki kız çocuklarının ise olay yaşandığında evde olmadığı, bir yakınlarının yanında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
