Şanlıurfa'da Gece Yarısı Ot Yangını Korkuttu

Şanlıurfa'da Gece Yarısı Ot Yangını Korkuttu
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yerleşim yerine yakın bir alanda çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Şanlıurfa'da gece yarısı yangın paniği

Yerleşim yerine yakın otluk alanda çıkan yangın korkuttu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, yerleşim yerine yakın otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan boş arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan otluk yangını, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili emniyet ekipleri inceleme çalışmaları başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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