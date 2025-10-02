Şanlıurfa'da Filistin'e Destek için Araç Konvoyu Düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Uluslararası Sumud Filosu'na yönelik saldırıları kınamak ve Filistin'e destek vermek amacıyla yüzlerce araçla konvoy düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, aktivistler ile çok sayıda vatandaşın katıldığı konvoy Geylani Camii civarında başladı. Yüzlerce aracın katıldığı kortej, 25 Metrelik Yol ve Alay Caddesi güzergahını takip ederek Noto Mezarlığı önünde son buldu. Burada araçlardan inen katılımcılar, yaklaşık bir kilometre yürüyüş gerçekleştirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Beytullah Elma, İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini sert sözlerle kınadı. Elma, Gazze halkına uygulanan abluka ve saldırılara tepki gösterdiklerini belirterek, "Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu, yalnızca kınanması gereken bir olay değildir; hukukun ve insanlığın açıkça çiğnenmesidir. Gazze yalnız bırakılmamalıdır" dedi.

Basın açıklaması sırasında kalabalık sık sık 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı. Protestoya katılanlar toplu açıklama ve duaların ardından alandan ayrıldı. - ŞANLIURFA