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Şanlıurfa'da Feci Kaza: 3 Ölü, 26 Yaralı

Şanlıurfa'da Feci Kaza: 3 Ölü, 26 Yaralı
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Birecik ilçesinde freni boşalan bir kamyonun köprüden uçarak meydana getirdiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyonun önüne kattığı araçlarla köprüden uçması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı feci kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 21.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, freni boşalan seyir halindeki 63 EE 815 plakalı kamyon, yaklaşık bir kilometrelik yolda 27 ACT 802, 27 ANS 490, 63 L 2449, 42 YP 898 ve 27 AKC 044 plakalı araçlara çarptıktan sonra önüne kattığı 34 BFG 356 plakalı araçla birlikte Fırat Nehri'nin üzerindeki köprüden yola uçtu. Kazada Ahmet Casım, Müslüm Çakmak ve Ceylan Cilolu hayatını kaybederken 26 kişi ise yaralandı.

Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yaralıların tedavisi hastanelerde devam ederken kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Devlet Hastanesi Kavşağından şehir merkezine doğru ilerleyen kamyonun önündeki araca çarparak yoluna devam etmesi yer alıyor. Kaza sonrası ters dönen otomobildekilerin yardımına çevredekilerin koştuğu gözlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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